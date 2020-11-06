HAPPY GO即日起推出「史上最強雙11」，整合遠傳friDay購物、SOGO istore、momo購物網、松果購物、草莓網、ZALORA、CHARLES&KEITH與金石堂網路書店等八大電商祭出筆筆回饋11%、累兌點達指定門檻最高回饋11111點等2大購物優惠。

還首度加碼期間限定抽萬元福袋，包含香格里拉台北遠東國際大飯店雙人「夢幻假期專案」住宿券、遠東百貨禮券、HAPPY GO點數11111點、限量品牌潮流T恤及環保材質的紀念水瓶等。今（6日）起至11日HAPPY GO App也同步推出「雙11優惠懶人包」答題任務，還有機會獲點數1111點。

活動期間遠傳friDay購物推出11月限定卡友兌兌樂，卡友可用51點換80元購物金、111點換150元購物金、1111點換1111元，另有滿額抽iPhone12與全站1折起的購物優惠；momo購物網祭出與11有關的兌點優惠，不限金額兌點抽11點，首次兌點加抽111點，累計兌點達千點最高抽11111點，另加碼即日起至6日將欲購買的品項加入購物車，即享訂單免費、1元加購名牌包和抽宏佳騰電動車等好康。

松果購物即日起至22日消費兌點達400點可抽「全額奉還」，總計將抽出10名幸運兒，每人最高可獲1111 點回饋，血拚帳單全由HAPPY GO買單；HAPPY GO App也於雙11期間提供卡友一頁式的雙11聰明消費累兌點攻略，讓卡友鎖定購物喜好與推薦必買商品，利用點數聰明消費。

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