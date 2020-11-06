市府觀新處長張婉芬（左）說明畫設人文歷史風貌街區，議員鄭光宏促拚觀光升級。（廖素慧攝）

嘉義市政府畫設人文歷史風貌街區，以管理非法民宿，同時拚文化觀光，6日議員鄭光宏督促市府促進觀光品質升級，市府觀光新聞處表示，預計今年底前公告，但不是讓民宿就地合法化，是促進旅宿業多元化發展。

觀光新聞處長張婉芬6日到市議會工作報告指出，市府依據中央修正的民宿管理辦法相關規定，委託大學規畫「嘉義市人文歷史風貌街區」，讓民宿業者可以依建築法、消防安全法等規定申請合法經營，但並非就地合法化。

張婉芬表示，嘉義市人文歷史風貌街區的範圍是套疊清代、日據時期明治及大正年間等不同時代的地形圖，並涵蓋4處古蹟保存區、3處保存區，以符合具有一定數量古蹟、歷史建築等文化資產的條件而畫設。

範圍約330公頃，涵蓋整個舊市區，西至台一線的博愛路、北至博東路、東至新生路、南至垂楊路，預計今年底前公告，公告即生效。

觀新處表示，至今年9月底為止，全市76家合法旅館，1家合法民宿，有39家非法民宿，半年來市府查核非法旅宿63家次，確定裁罰13家，依規定罰款3萬元至50萬元不等，另有5家違規。

市議員鄭光宏督促市府好好把關，他說，街區公告生效後，要嚴打非法，保障合法，輔導街區內的老舊旅宿轉型為合法民宿，市府做好整體規畫、行銷及品牌經營，提升觀光旅宿的品質。

(中時 )