台東市富岡海堤南端台11線159公里處，因耐不住大浪侵蝕 ，破了一個5公尺見方的大洞，而且還有不斷擴大的情況，由於正值閃電颱風來襲，富岡里的里長曾阿粉說，堤防好像變成「酥皮」，擔心海水倒灌，對民眾生命財產安全造成威脅。

閃電颱風在台東沿海掀起長浪，洶湧巨浪不斷拍打礁岩，縣議員陳銘風6日總質詢時指出，富岡海堤南端，也就是海岸公路159公里處，長期以來因為大浪侵蝕，破了1個寬約5公尺的大洞，裂縫持續擴大中，表示裡面已淘空，險象環生。

富岡里長曾阿粉說，該處堤防已經有如「酥皮」，經大浪衝撞，破洞持續加大，萬一潰堤，大浪打到公路上，後果不堪設想。

台東縣政府建設處長許瑞貴表示，該地段防風林土地權屬是林務局，海岸屬第八河川局，緊臨的台11線屬公路局，近日將邀集相關單位會勘協調，若中央願撥經費，縣府義不容辭進行施作。

第八河川局則指出，目前尚無立即性危險，已備好消波塊及混凝土補強，待風浪轉小，就會進行整補作業。

(中時 )