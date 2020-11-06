中石化安順廠戴奧辛汙染第一批受害居民國賠案，經最高法院於2018年11月28日判決中石化應賠償400多人合計1.8億元確定，目前賠償金已發放完畢。至於第二批受害民眾提起的國賠案，台南地方法院6日也判決中石化敗訴，應賠償39人合計1437萬5000元及法定遲延利息，此案可上訴。

中石化台南安順廠是全世界同時受到戴奧辛、汞等「雙毒」汙染的唯一場址，附近居民體內含有過量戴奧辛，罹患糖尿病，癌症人數偏高。由於不少受害民眾在審理期間過世，進而產生繼承問題，導致賠償對象的人數一再變更。第一批受害較嚴重的居民，於2008年集體聲請國賠，一審於2015年12月判決居民勝訴，中石化、經濟部需連代負賠償責任，賠償227位居民共1億6000餘萬元。

不過，雙方對判決結果都不滿意，經分別上訴二審後，台南高分院於2017年8月11日指居民求償經濟部的理由不符合國家損害賠償要件，改判國賠金應全由中石化負擔，總金額共1億9000餘萬元；但因審理過程中，有50名原告死亡，經由親友承受訴訟，賠償人數增為376人。此一判結果，最後獲得最高法院支持。

此次提起國賠的第二批229名受害居民，因受害程度較第一批居民輕微，因此請求的賠償金額也較低，合計約1.3億元。不過，經法院審理後，以多數人超過時效，僅判准其中39人，合計賠償金1437萬5000元。

(中時 )