斗六市一所國小五年級女童幫爸媽賣碗粿，誤把「買10碗粿就送1條蘿蔔糕」的促銷訊息打成「買碗粿就送蘿蔔糕」，其父認為誠信重要，花近4萬元照做，給孩子一個身教。大甲鎮瀾宮董事長顏清標得知後霸氣下單做多少他全包，不過因家庭製作數量有限，最後買了160碗，顏用6日下午透過視訊告訴這家人「好呷、好呷！」

顏清標5日得知賣碗粿的林爸爸教導女兒誠信買賣的故事，又得知他們所賣的「陳媽媽碗粿」曾被棄單，最高紀錄300碗，霸氣下訂500碗，但得知夫妻倆人力有限，改訂6日所有剩下的碗粿，林爸爸一天最多蒸400碗，6日剩160碗賣給顏清標。

雲林縣長張麗善（右）向碗粿女孩林小妹妹訂5000元碗粿，林小妹妹立刻拿筆記下訂單，左為林媽媽。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善當場品嘗碗粿，左為林小妹妹，右為縣府教育處長邱孝文。（周麗蘭攝）

林爸爸說，顏董很客氣，主動說不要送去大甲划不來，約在斗南，他來取貨就好。顏清標以一碗40元買，林家雖婉拒多次，但顏清標堅持。

雲林縣長張麗善6日下午低調到林家拜訪、買碗粿時，顏清標也剛好到斗南，他用視訊向林媽媽稱讚「好呷、好呷！」也稱讚張麗善體恤民情，張麗善回答「我們標哥都做好事的，好吃要繼續喔。」林媽媽向顏清標致謝「媽祖給您保佑」。

林爸爸和林媽媽送完顏清標的單，回程順便買新鮮蘿蔔。（周麗蘭攝）

「陳媽媽碗粿」在斗六蒸炊但沒有店面，完全透過電話或臉書訂購。（周麗蘭攝）

張麗善稱讚林父給孩子「誠信」的家教，令人佩服；林父回答說，女兒不可能一輩子跟他賣碗粿，如果有一天她做其他事情賴皮的話那他就白教了，如果女兒能夠懂事的話，這樣就價值了。

「陳媽媽碗粿」一碗30元，張麗善原本想以一碗50元買100碗，就讀小五的林小妹妹說不行，堅持只能賣30元。

林媽媽說，大家對女兒很好，常會送她東西吃，也會想賣她便宜一點，但不論少5元、10元她都不要，她覺得做生意的人都很辛苦，不能貪別人的便宜。

「陳媽媽碗粿」在他們斗六的家中蒸煮，但沒有店面，完全透過電話或臉書訂購，蒸好就出門，全家人一起出動送貨，曾經跑過豐原、新竹、羅東、竹北、宜蘭，除了碗粿，冬天也賣蘿蔔糕。

(中時 )