宏達電(2498)10月營收高點回落，月減少47%、年減少34%，預估主要是因5G智慧機初期拉貨高峰已過，後續宏達電也持續透過推出新色，並持續耕耘4G既有市場，以及VR衝刺萬聖節檔期，可望對營收注入實質貢獻。

受到5G手機初期拉貨高峰已過下，宏達電10月營收4.3億元，月減少47%、年減少34%，累計前10月營收46.36億元，年減少47.6%。

宏達電於9月正式推出5G手機，搶占台灣首波換機潮，日前也推出新色刺激買氣，除5G市場外，宏達電也持續耕耘4G既有市場，先前也發表Desire 20+，搭載高通驍龍2020年最新推出高效720G晶片，瞄準中階市場。

至於VR領域，宏達電為了刺激買氣，也挾萬聖節商機，推出2020萬聖節限定驚喜，讓購買指定VIVE頭戴式顯示器的玩家都能免費獲得三款熱門虛擬實境遊戲，而VIVEPORT Infinity無限訂閱服務用戶更享有限時免費兌換《陰屍路：聖徒與罪人》(The Walking Dead: Saints & Sinners)的優惠，並請在截止日前開啟遊戲以確保使用遊戲的權益。

(時報資訊)