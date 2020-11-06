「警力有限，民力無窮」，提升轄區維護治安能量，中市警局第三分局日前舉行下半年的守望相助隊常年訓練，讓參訓的守望相助隊員都能強化社區防衛觀念，並精進自身協勤能力及法治觀念的提升。

常訓課程有東、南區計10支隊伍200多人參訓，課程內容從基本的犯罪預防宣導到婦幼安全案例分享，生動有趣的授課方式讓與會隊員，有感於交通及自身協勤安全之重要，分局更聘請專業醫師到現場與隊員分享正確的觀念，讓長期於夜間協勤的隊員更能加強自身保健意識。

第三分局長張則誠，到場向現場的里長及隊員們致意，表示近期校園安全引發大眾關注，特別請各隊，協助強化校園周邊安全巡守，發現可疑人、事、物，立即通報警方處理，提供民眾無恐懼的生活環境，也請守望相助隊員能成為警方眼線的延伸，與警方保持緊密的連結，建構一個讓民眾安心的生活環境。

張則誠指出「治安不分你我，警民同心來守」，守望相助隊員平時深耕社區，可做為維護社區治安的助力。社區警政也可以從守望相助隊的參與進行延伸，讓社區民眾得以提升關心社區治安的意願，進而使社區變得更安全，提升居民生活品質，符合宜居城市之美名。

(中時 )