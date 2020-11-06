前高雄市長韓國瑜被罷免後，已5個月，雖然偶爾出現在螢光幕前，傳言指韓國瑜將於2022參選台北或桃園市長選戰。但有人認為，韓流已泡沫化。TPOC台灣議題研究中心依據QuickseeK快析輿情資料庫，發現韓粉近5個月的網路能量仍相當驚人，且似乎出現「寄生柯粉」現象。

臉書粉專「品觀點」分享QuickseeK的快析輿情指出，韓國瑜6月6日被罷免後，翌日（6月7日）臉書粉絲量為84.9萬，到了10月30日增加至85.9萬。也就是說，即使韓國瑜淡出政壇，仍能吸引1萬名新粉按讚。另外，從貼文互動數來看，韓國瑜在這5個月內發了25篇貼文，每1則貼文都有近10萬名粉絲按讚、互動數達11萬。

QuickseeK快析輿情再觀察70多個「親藍粉專」，結果發現，在幾名熱門政治人物中，親藍粉專最常提到的是總統蔡英文，韓國瑜則排第3。但是平均1則貼文提到韓國瑜次數，高居第1名。

由此可見，韓國瑜仍是藍營精神領袖。另外親藍粉專中，柯文哲被提及的次數，比侯友宜高出1倍，而提到柯文哲的貼文，互動數比江啟臣高出近6000。從防疫、萊豬進口，到近期的中天換照爭議，大都可看到親藍粉專「借柯打綠」，彷彿寄生成為了「柯粉」。

(中時新聞網)