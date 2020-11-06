桃園市長鄭文燦6日下午率桃園各大商圈代表至北市東區商圈簽署締結「姊妹商圈」被媒體問到美選議題時指出，民進黨過去跟兩黨都是很熟悉，無論大選結果為何，自己都是希望能夠爭取美國主流民意跟兩黨的支持，並一步步讓台美關係穩健的前行。

鄭文燦指出，自己去年曾代表訪美，並特別拜訪了眾議議長，議長除了表示力挺台灣外，更在台灣關係法40年活動時，還特別寫了些封信，表達對台灣民主自由的支持，

此外，鄭文燦說，自己也有到參議院、國會山莊走訪，還記得行程中有和民主黨希拉蕊搭擋的副總統候選人及共和黨的議員來對話，照相時剛好兩黨議員站在自己的兩側，也都得到他們的允諾指出，兩黨都挺台灣，都願意支持民主的台灣能夠保有民主自由的生活方式，因此請大家不需要擔心。

針對締結姐妹商圈一事，鄭文燦指出，疫後經濟復甦，但北市商圈卻面臨人潮外流的考驗，北市產業局及桃園逆向操作，以「混東區」的構想，邀請大家來台北，並由此作為火車頭，帶動全國經濟流動，他說，透過讓旅客住五星級飯店，來台北消費，可以讓大家感受到「最美好的事物就在身邊」。

鄭文燦說，自己跟北市長柯文哲有一個共通點，就是都非常挺商圈，而北市有59個商圈，桃園則有18個，其中東區的魅力不斷累積，因此很難被複製，這也是締結姐妹商圈的初衷，希望兩市各自分享彼此經驗，帶動商圈消費商機。

鄭文燦說，全國商圈的從業人口有一百萬人，佔服務業的三成，所以商圈是經濟的溫度計，希望各地方政府一起努力，把商圈營造得更好，他聽說有的時候，議員都會跟柯市長吵架，但支持東區商圈意見都一致，自己的見解也都一樣，未來只要台北好，各縣市都會好，下一次更規畫推動「姐妹夜市」，讓北桃共同成長。

(中時 )