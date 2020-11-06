桃園市長鄭文燦6日下午率桃園各大商圈代表至北市東區商圈簽署締結「姊妹商圈」時指出，疫後經濟復甦，9月起各項指標轉正，但北市商圈卻面臨人潮外流的考驗，對此，北市產業局及桃園逆向操作，以「混東區」的構想，邀請大家來台北，並由此作為火車頭，帶動全國經濟流動，他說，透過讓旅客住五星級飯店，來台北消費，可以讓大家感受到「最美好的事物就在身邊」。

鄭文燦說，自己跟北市長柯文哲有很多地方不一樣，但卻有一個共通點，那就是兩人都非常挺商圈，而北市有59個商圈，桃園則有18個，其中東區商圈的魅力，因為持續有創新構想進駐、具有不斷累積的性質，因此很難被複製，這也是此次締結姐妹商圈的初衷，希望兩市各自彼此經驗分享，能成為未來在辦理特色商圈活動上有更多創意的想法，帶動商圈消費商機。

鄭文燦說，全國商圈的從業人口有一百萬人，佔服務業的三成，所以商圈更是經濟的溫度計，希望各地方政府一起努力，把商圈營造得更好，他聽說有的時候，議員都會跟柯市長吵架，但支持東區商圈意見都一致，自己的見解也都一樣，希望東區商圈能帶動全台經濟的再成長，未來只要台北好，各縣市都會好，下一次更規畫推動「姐妹夜市」，讓北桃共榮、一起成長。

產業局副局長吳欣珮指出，市府去年推動忠孝東區振興計畫，提升東區軟硬體實力，且為促進商圈交流學習成長來跨縣市合作，希望能逐步提升商圈組織自主經營、管理與運作，並提升商圈組織間友好關係；北市東區商圈發展協會理事長韓修和表示，東區週年慶已辦理第二周年，今年集結更多店家共襄盛舉，希望透過姊妹市的締結未來也對商圈辦理活動能獲得創意啟發，促進商機活絡發展

(中時 )