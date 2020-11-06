2020新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍賽系列戰，將在明天（7日）於台北市青年公園棒球場點燃戰火，由年度勝率第一名新世紀黃蜂對戰下半季冠軍福添福嘉南鷹，比賽採7戰4勝制。今年的賽事不僅吸引美國、日本等國際壘球界高度關注，體育署長張少熙署長也特別關心，將在首戰到場為兩隊選手加油打氣。

張少熙表示，台灣女壘雖與2020東京奧運擦身而過，但世界排名第5的實力仍代表台灣女壘的國際競爭力；尤其在中華民國壘球協會推動企業聯賽5年之後，實力更上一層樓。接下將全力備戰2022年杭州亞運，體育署一定會提供充足的資源，協助已經展開第1階段培訓的女壘國家培訓隊，全力備戰未來的所有國際賽事。

除了周六總冠軍賽首戰體育署長張少熙將至現場觀戰，周日（8日）上午第3場比賽前，台北市政府體育局長李再立也將代表市府，致贈壘球給台北市重點發展壘球的國中小學，包含東園國小、立農國小、北投國中和雙園國中。

李再立表示，在青年公園棒球場重新啟用後，未來台北市將會棒壘球雙管齊下，在基層加強推廣壘球；不只可讓國中小學增加發展項目，也為甫申辦成功的2025世界壯年運動會暖身。由於壘球也是2025世界壯年運動會的競賽項目，希望透過多年齡層次的推廣，讓壘球成為全台最受歡迎的全民運動項目，進而在2025世界壯年運動會壘球項目爭取佳績。

邁入第5年的2020新力旺企業女子壘球聯賽，年度總冠軍賽採取7戰4勝制，全程都在青年公園棒球場進行，相關訊息可上官網查詢或搜尋「企業女子壘球聯賽」臉書粉絲專頁，所有季後賽場次FOX體育台均將直播。

(中時 )