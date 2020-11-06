櫃買中心6日表示，和進股票（3191）自109年11月9日起預收款券並每25分鐘撮合一次；中美實股票（4702）、系統電股票（5309）及系統電四轉換公司債（53094）自11月9日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

和進股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月9日起10個營業日（到11月20日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每25分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

中美實股票因連續三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月9日起10個營業日（到11月20日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

系統電股票因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月9日起10個營業日（到11月20日止），對系統電股票及系統電四轉換債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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