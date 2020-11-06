台灣大（3045）6日召開第三季線上法說會，並公佈第三季合併營收312.4億元，較去年同期成長1％，營業利益38.4億元，較去年同期減少10％稅後淨利28.2億元，稅後淨利達成率為110％，稅後EPS為1.01元。 從7月5G開台後，電信業者的5G吃到飽資費皆提高，攜碼門號數持續減少，台灣大認為，可見台灣行動市場逐漸走向良性競爭，隨著網路佈建加快、iPhone 12系列問世，以及5G的Android手機選擇性增加，可望帶動台灣大5G申辦動能。

台灣大第三季電信業務營運亮點方面，首先是5G滲透率較當初4G開台後同期增加50％，約90％的5G用戶選擇申辦月付999元或更高的資費，可望帶動5G ARPU提升。另外，兼顧5G行動上網及寬頻上網的台灣大5G「好速成雙」方案，動能也持續成長。

除了電信本業外，另一成長引擎momo表現也顯著成長，今年第三季合併營收為155.83億元，較去年同期成長26％，衛星倉數也達到19座，較去年同期增加六座，更多來自momo和寬頻上網服務的綜效，也強化了台灣大的競爭優勢。

(工商 )