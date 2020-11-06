經濟部中小企業處今（6）日於臺北市集思交通部國際會議中心舉辦「創價服務 商機無限」論壇，邀請國內在零售及資訊業界重量級人士，暢談企業經營思路與心法，為微中小企業帶來更多創新能量與跨界思維，從而應用於經營、服務、行銷、商業應用等模式創新或升級轉型，提升微中小企業的競爭力。

論壇上午由全聯實業謝健南副董事長從「想轉型，先瞭解自己的優勢」打開企業思路、宏碁集團創辦人暨智榮基金會施振榮董事長以「新微笑曲線企業轉型ＧＯ」的「跨領域合作，共創價值」共同探索新模式，以及台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順先生以在產業AI裡「未來的黃金十年，人工智慧迎來重塑行業生態」裡挖掘新商機，做專題分享，後續與現場來賓戶互動討論。下午依推動「中小企業服務創新」之精神分「科技應用」、「服務體驗」、「平臺經濟」三場進行分組研討，由受輔導企業擔任講者展示分享經由計畫輔導的滿滿收穫。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲指出，在ABCD四大核心技術的普及與應用，從人工智慧、區塊鏈、雲計算到大數據，與新媒體（New media）的影響下，中小企業須積極推動跨領域整合，並透過數位科技應用做為加速整合的新利器。持續協助微中小企業建立以客戶為核心的經營理念，利用數位科技提出數位解決方案，並以數據驅動及因應各項轉型課題。希望帶領微中小企業積極思考服務轉型所帶來的角色改變，發展各項創新產品、服務與體驗模式，透過創新服務促進企業的永續發展。

本次論壇吸引許多國內服務業及資通訊科技業和社會各界人士近200人出席，透過重量級專家及受輔導業者分享，現場反應踴躍，在既有的優勢上結合資服業者、研究機構及政府等各界能量，借力使力，運用創新科技驅動未來營運發展，共創企業新契機。

(工商 )