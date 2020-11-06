美國總統大選計票持續進行，民主黨候選人拜登與共和黨籍現任總統川普在多個關鍵州的選票拉鋸，最新消息是喬治亞州拜登已翻盤領先900餘票，很可能涉及重新計票。

以下根據「華盛頓郵報」整理亞利桑那州、喬治亞州、內華達州、賓夕法尼亞州4地的重新計票機制。相關得票數據也引述自華郵。

● 亞利桑那州

亞利桑那州的法律規定，得票前兩名的候選人若票數差距等於或小於0.1個百分點時，依法就得重新計票。不過民主黨籍的州務卿霍布斯（Katie Hobbs）昨天上午表示，亞利桑那州應不需啟動重新計票。

在完成90%的計票後，拜登在亞利桑那州目前領先川普1.6個百分點。

● 喬治亞州

根據喬治亞州規定，當雙方票數差距低於0.5個百分點時，其中一方候選人可要求重新計票，但必須在開票結果確認後的兩天內提出。

美國總統當選的選舉人票門檻為270張，目前拜登以253張領先川普的214張，擁有16張選舉人票的喬治亞州堪稱重中之重。

喬治亞州開完99%的選票後，雙方得票率同為49.4%，極有可能會有一方提出重新計票。

● 內華達州

內華達州規定，無論票數差距，選輸者可在開完票的3日內要求重新計票，但須先交付保證金供重新計票費用，若重新計票後確定翻盤，保證金可發還。

內華達州目前只開完89%的選票，拜登領先0.9個百分點。

● 賓夕法尼亞州

在賓州，若雙方得票差距0.5個百分點以下，州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）依法應下令啟動重新計票。若要重新計票，需在12日下午5時前下令開始，24日以前驗完。

賓州目前開完95%的選票，川普領先0.3個百分點。

(中央社)