從5566單飛隻身闖星河 王少偉嘆年過40身旁無伴

藝人王少偉近日在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演鍾欣凌的兒子「蘇秉孝」一角，精湛的演技將人物塑造的活靈活現，更讓觀眾對蘇秉孝又恨又愛，劇中和20幾年的戰友鍾欣凌對戲時，兩人的互動總是笑料百出，令人喜愛。出道至今二十幾年的王少偉從偶像團體到隻身闖蕩，不論是唱歌、主持或是戲劇都有亮眼的成績，但年過四十歲的他如今感情依舊是交白卷，不經讓外界替他著急。

王少偉（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演鍾欣凌二兒子，無時無刻都想跟媽要錢。（公視提供）

王少偉接受《中時新聞網》專訪表示，一進演藝圈不久就爆紅，家人根本來不及支持或是反對，每天馬不停蹄的工作甚至醒來在哪個城市都不清楚，就這樣時光飛逝的過了七年的偶像生涯，而這七年的團體生活更是讓外界好奇是否曾有過不合？王少偉則說從小就是在球隊這樣的團體生活長大，所以非常清楚人跟人之間的相處和合作，而進入偶像生涯後當團體裡有意見分歧時，經常扮演協調的角色，好讓事情可以良好的發展下去。但被問到將來若有5566合體的邀約是否會出席？王少偉語帶尷尬地說：「我怕拖累他們。」

從5566單飛隻身闖星河 王少偉嘆年過40身旁無伴(圖取自謝忻IG)

事業有成的王少偉身旁依然無伴，透露三十幾歲時父母曾說過不然生個小孩也沒關係，但王少偉認為感情是看緣分急也沒有用，而他身邊總有幾位女性好閨密小甜甜、謝忻等等，經常被外界誤認是另一半，對此王少偉說：「我當初認識她們就是一個男兒身，所以我也沒把她們當女的看，反正她們都沒有另外一半，那我們就互相照顧這樣子。」一語撇開了曾經的感情謠言。

當年紀過四十歲時，王少偉意識到應該要活在當下並且快樂的過每一天，工作空閒之餘，都會與家人吃飯或到戶外走走。因為2020年發生太多事王少偉也不忘告訴大家：「不要想太多未來，好好的活在當下過著沒有遺憾的日子就好了。」

(拍攝剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)