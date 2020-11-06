高雄科工館成立至今已經23年，館方6日特別舉辦館慶活動，館長陳訓祥(左三)與來賓們一同切蛋糕，慶祝科工館23歲生日。(洪浩軒攝)

高雄科工館成立至今已經23年，館方6日特別舉辦館慶活動，也在如此特別的日子推出「烹調科學廳」讓民眾們了解從古至今人們在烹調上的改變及差異，更展示「科工神廚機器人」，不用人類操控就能自行製作美味料理，讓大家相當驚奇。

適逢科工館23歲生日，全台第一個機器人廚師「科工神廚」也在館慶時悄悄誕生，科工神廚機器人的雙臂各有7個機械軸動關節，其腰部還可旋轉，是台灣自行研發的15軸機器人，可以模擬一般人煎、炒、煮等烹調料理的動作，目前已經能夠自行料理出漢堡排、炒飯及烙餅。

「科工神廚」在館慶時也特別親自為大家示範烙餅料理製作，並與志工媽媽上演一場科工館料理東西軍PK賽，科工神廚一上陣就令人眼睛為之一亮，從開始煎烙餅到料理完成上桌都由科工神廚一手包辦，翻餅技術更是一流，烹飪過程中餅香撲鼻而來，令大家垂涎三尺。

實際品嘗科工神廚製作的香煎烙餅，雙面餅皮相當酥脆，而內餡則是鬆軟又不失嚼勁，餅皮微微的焦香味搭配適量的胡椒粉格外美味，讓在場的觀眾一口接一口，好吃程度不輸店面販售的烙餅，只要品嘗過的都說讚。

烹調科學廳除了科工神廚外，「智慧烹調專區」也是廳內的一大亮點，只要在智慧螢幕上點選想要品嘗的食材，並且跟著電腦指導的烹飪指示動作，就能簡單料理出一道道虛擬的美味佳餚。

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