高雄大同國小6日舉辦「老派約會」，藉由學生們自行設計遊戲關卡與學校周邊社區內的長輩們一起同歡，除了讓學生們運用在校所學的程式應用設計關卡，也讓長輩們在遊戲中達到肌力活化的效果，無論是老或少，都在這場約會中玩得不亦樂乎。

大同國小長期面臨舊部落社區老化及少子化的困境，因此校方積極參與教育部舉辦的「中小學數位深耕計畫」，課程當中，學生與長輩們多次互動，也因此探索到長輩們的身心需求，並且藉由科技設計遊戲解決長輩的問題，達到深化老少生命關懷的教育價值。

大同國小校長陳詠禎表示，這次活動中孩子們希望用輔具設計，幫助長輩們活化肌力及關節，所以這次學生們透過跨域整合，設計出相當多關卡，要讓長輩們在遊戲中動一動，並且藉由雙方互動下，增進彼此感情。

82歲奶奶陳笑表示，他已經很久沒有在那麼多孩子的陪伴下一起玩遊戲，真的很開心可以來這邊參加這次活動，也謝謝校方跟學生如此用心為他們設計遊戲與他們一同享樂，這次除了心情愉悅以外，他之前因為中風右手受到損害，她覺得藉由遊戲闖關來伸展是相當好的復健方式。

大同國小學生洪唯真表示，此次計畫一開始有學習程式相關的課程，但一開始不知道程式設計後要運用何處，後來討論後，大家發現可以用在活化長輩們肌肉的輔具上，看長輩們玩得那麼開心，也讓他們很有成就感，未來想再利用所學，設計出更多遊戲給長輩們體驗。

(中時 )