麗豐-KY（4137）在精進品牌行銷、貫徹業務計畫發威，10月合併營收躍過人民幣1億元大關，交出月增6.43％、年增0.85％佳績後，預期第四季在旺季效應加持中，法人仍看好該公司今年獲利將有達一個股本實力，持續坐穩美容保養品族群獲利王寶座。

營運已逐步回到去年常軌的麗豐，10月營收4.41億元，月增6.41％，累計1至10月合併營收30.45億元，已大幅縮小相較於去年同期營運的差異幅度。

董事長陳碧華表示，雖然今年初受到疫情肆虐的衝擊，但公司仍致力在精進品牌行銷、貫徹業務計畫，今年營收已呈現季季走揚，預估第四季將是全年的最高峰。

為拓展業績，持續祭出行銷策略的麗豐，日前網路熱播劇「她和她們的故事」10月中在優酷視頻上架播放後好評不斷，就是麗豐旗下通路「克麗緹娜」與外界製作公司聯合出品。

麗豐-KY執行長趙承佑表示，後疫情時代更顯現了數位傳播資訊的速度及重要性，在數位及社交平台上抓住消費者的目光與提高認同度，將是麗豐在品牌行銷上的目標之一，該劇運用另一種新的方式來呈現及詮釋「克麗緹娜」和「RnD美甲美睫」的品牌精神；全劇12集之劇情以「克麗緹娜法國花嬉美妍中心」員工的視角展開，呈現不同職業與角色的女性，在面臨不同人生困境的層層壓力下突破自我、並找到人生方向之微短劇，故事情節緊湊，劇情也觸動當今社會多數的職業女性內心深處，得到觀眾的高度認同及迴響。

趙承佑說，受惠於冬季換季保養需求、民生消費季節帶動，旗下主營通路4768家的「克麗緹娜美容連鎖加盟店」的營運表現穩固，是挹注10月人民幣營收飆破億元的重要關鍵；預期第四季在雙11、聖誕節等旺季業應中，樂觀看待業績。

(工商 )