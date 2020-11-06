年度重量級購物慶典雙11將至，各大電商平台早已摩拳擦掌，各出奇招搶客。北富銀聯手momo購物網迎戰雙11，除了momo卡友獨享的指定品牌10％回饋無上限從原來的500大品牌擴大至600大品牌，含括家電、3C手機、美妝、保健戶外、家居寢具、服裝精品等知名廠牌，2020/11/10～11/12三天北富銀再加碼刷卡單筆滿2,000元送200元刷卡金回饋(需登錄，限量)，加總起來等同最高回饋20％，堪稱是今年雙11最具潛力的購物神卡！另外，雙11當天若於momo購物網下單，享有免登記每2小時送一台宏佳騰智慧電動機車的抽獎資格，預計送出11台。卡友可先列好願望清單，把握雙11一次刷好拿滿！

北富銀表示，宅購物已成為後疫情時代的生活標準配備，加上今年雙11戰線提早開打，激勵momo卡的成長，根據統計，今年10月momo卡的每日平均進件量比9月增加超過15％，11月可望繼續穩速攀升，接下來還有雙12檔期、聖誕節、明年農曆春節前的購物大旺季，預期momo卡發卡量將再次突破新的里程碑。

根據北富銀信用卡大數據調查顯示，新冠肺炎疫情推進「宅生活型態」的普及，以momo卡為例，今年3月疫情達高峰時，momo卡平均每卡消費筆數來到今年的波段高點(每卡逾3筆)，4月～10月雖然國內疫情減緩，momo卡消費力道仍強勁。若從3月～10月每日交易筆數來分析，momo卡友最愛睡前買一波，每晚22:00～24:00為購物尖峰，白天則以早上10:00～11:00、下午14:00～16:00的交易筆數最多；而在所有品項中，「食品」為momo卡友網購之大宗，顯見民以食為天，「吃」依舊為網路市場最吸金的焦點。

迎戰雙11，momo卡特別加碼，將momo購物網10％回饋的品牌擴增至600大，優惠品項網羅食、衣、住、行、育、樂，卡友只要在2020/11/30前持momo卡消費，提供天天不限金額享10％ momo幣回饋無上限，不須登錄，有刷有回饋，滿足卡友生活各層面的需求，且能盡情享受買多賺多的樂趣。1 momo幣等同1元，可用來折抵日後在momo購物網的消費金，實用又方便。

除了momo卡，北富銀也為其他卡友準備豐富的雙11限定刷卡優惠。2020/11/1起，富邦卡友於PChome線上購物、蝦皮購物、Yahoo三平台(購物中心/超級商城/拍賣)、淘寶/天貓、東森購物(含森森購物)、myfone購物刷富邦卡，單筆消費滿額享刷卡金回饋(需登錄，限量)。北富銀提醒，有些電商平台會在雙11前夕推出購物節、晚會購物慶等期間限定活動，祭出最超值的刷卡趴數回饋，例如PChome線上購物於2020/11/9～11/13持富邦卡消費滿額享最高15％回饋，卡友可利用這幾天多看、多比較，選定良辰吉時FUN心刷！

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