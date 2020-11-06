特力集團6日公佈10月份合併營收35億元，與去年同期大幅成長15.6％，再創新高紀錄；其中特力貿易事業受惠歐美零商拉貨力道強勁，單月營收大幅成長逾三成，而台灣零售事業亦逆勢增長5.3％，累計前10月總體合併營收達342.6億元，較去年同期成長7.08％。

特力受惠貿易、零售雙引擎強勢增長，市場行情持續增溫，法人持續買進，6日小漲來到26.35元。

綜觀營收結構，10月貿易營收為19.6億元，占整體營收比重57％；零售營收14.3億元，占整體營收比重41％。

特力指出，貿易事業體10月營收19.6億元，主要受惠於歐美零售商拉貨力道強勁，較去年同期成長30.3％。除了居家五金等用品，並涵蓋不少防疫商品訂單，累計貿易業務1～10月累計營收為192.1億元，較去年同期成長16.1％。連續數月的貿易營收均呈現雙位數成長，顯示海外客戶拉貨需求依舊暢旺，11、12月包括中國、美國等各自有「雙11購物節」、「黑色購物節」等節慶出貨，成長動能可望旺到年底。

而台灣零售事業體10月營收14.2億元，主要受惠於台灣房市活絡，帶動居家消費需求，加上電商與修繕業務逐月增長，使得10月營收較去年同期增加5.3％；累計1～10月營收為136.2億元，較去年同期成長2.6％。台灣零售通路除了持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，接下來，隨著雙十一光棍節及全台灣房地產持續暢旺之加持，將使台灣零售之銷售持續呈現強勁且穩健成長。

(工商 )