台鋼集團旗下榮剛（5009）Q3稅後淨利小賺0.10億元、年減82.45％，每股稅後淨利為0.02元，累計前三季稅後淨利為1.20億元、年減56.20％，每股稅後淨利為0.27元。

(工商 )

#榮剛 #每股稅後淨利 #稅後淨利 #台鋼集團 #累計前