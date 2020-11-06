巨大（9921）集團6日通過第三季財報，受惠全球自行車掀起搶購熱潮，加上電動自行車在歐美持續熱銷，推升巨大第三季合併營收成長14.6％；強勁需求帶動產能利用率的提升，抵銷匯率不利因素，單季營業毛利率達23.8％，帶動獲利大幅成長，EPS達3.95元，年成長高達45％。

巨大集團前三季稅後淨利36.3億元，年增32.4％，EPS高達9.69元，超過去年全年的獲利表現，同時也創同期歷史新高！

巨大表示，在自有品牌銷售方面，受惠於全球自行車市場需求強勁，前三季全球捷安特銷售公司都有亮麗的表現。以原幣計算，美國、歐洲、中國、日本以及韓國營收，皆較去年同期有二位數的增長。

巨大表示，此波熱潮，主要是因為疫情關係，許多消費者為了保持社交距離，選擇以自行車及電動自行車代步，或進行休閒運動保持身體健康；加上各國政府為鼓勵民眾騎車，不僅提供購車補貼，也積極改善自行車道的基礎設施，預期全球自行車及電動自行車的需求會持續成長。

電動自行車是巨大集團重要成長動能之一，已佔集團營收27％。歐洲是全球電動自行車主要市場，捷安特銷售以德國、法國及荷蘭表現最佳。

此外，美國市場因為騎乘法規逐漸鬆綁，也是電動自行車快速成長的市場。由於電動自行車銷售單價及毛利率皆較一般自行車高，藉由產品的多元化及創新擴大市佔率，不僅帶動巨大集團營收成長也有助於毛利率提升。

展望第四季，市場對於自行車與電動自行車的需求力道仍然強勁，供不應求的情形也使巨大集團庫存大幅降低，各地通路至今都維持低水位庫存，即便進入冬季仍積極備貨，需求不見消退。

巨大強調，雖然零件供應以及人力吃緊，巨大製造廠仍積極趕工生產，善用多個工廠間的產能彈性調度，維持出貨暢旺，盡力滿足市場需求，預期自行車熱潮將持續為巨大集團營收及獲利帶來正面效益。

(工商 )