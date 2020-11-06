中央氣象局於（6）日上午發布閃電颱風陸上警報，表示暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，將對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅，提醒警戒區應嚴加戒備並防強風豪雨。元大人壽也提醒民眾做好防颱準備、注意自身安全，颱風期間避免前往海邊或山上，同時更啟動受災保戶六大關懷服務措施，以降低風災帶來的衝擊，包括「主動理賠」、「保費緩繳」、「保險單借款免利息」、「保險單借款利息展延」、「補發保險單免收工本費」、「保戶諮詢服務」，與保戶攜手共度風災。

因應閃電颱風來襲，元大人壽提供保戶服務措施如下：(一)主動理賠服務對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附件也均可日後再行補齊。

(二)緩繳續期保費三個月即日起受災保戶經申請，可提供應繳日期為2020年10月01日起至2020年12月31日之保單，自應繳日起算，三個月緩繳續期保費的服務。

(三)保險單借款免收利息受災保戶即日起至2020年12月31日止，申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

(四)保險單借款利息展延保險單借款利息應繳日期為2020年10月01日起至2020年12月31日止之保單，經申請後，自應繳日起算，展延六個月緩繳利息的服務。

(五)補發保險單免收工本費受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，保戶即日起至2020年12月31日止提出申請，將予以補發，免收工本費。

(六)保戶諮詢服務提供0800-088-008諮詢專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。元大人壽提醒民眾，颱風挾帶之強風豪雨可能造成原水濁度過高，應儲備適量用水，乾糧、手電筒、電池等物資不可或缺；此外，隨時關心颱風最新動向，沿海地區居民應嚴防海水倒灌。

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