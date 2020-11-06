新光三越今年雙11擴大打造「1111不寂寞購物節」，除了電商平台beautystage美麗台1日起至16日精選超過50款限量夯品下殺23折起；明（7日）起至13日再推出線上全站不限金額通通免運，搭配檔期間全站滿3000元現省300元。

新光三越全台分店7日起舉辦「不寂寞購物節」歡慶雙11。（新光三越提供）

此外，新光三越APP精選優惠明（7日）起至11日為會員打造最狂線上購物盛會，有6大雙11購物主題，包括「愛美不寂寞」首選9日限定下殺63折的ESTEE LAUDER真愛無敵發發發組、堅持百分天然植萃且下殺75折的CLARINS蘭花純萃保養組等；「玩樂不寂寞」推薦Nintendo Switch Pro控制器、買新品GoPro HERO9再送SanDisk Extreme Micro 64G等；「宅居家不寂寞」推薦義廚寶琺瑯深炒鍋特惠組、虎牌三人份tacook微電腦電子鍋+1.0電快煮壺，皆下殺36折。

「跟上潮流不寂寞」推薦28折的GOGOSPORTS 美國職棒大聯盟－MLB道奇隊毛料棒球外套、3折的RITE U系列海軍包等；「買一送一共享美食不寂寞」推出一風堂大名家系拉麵、雪坊優格單球冰淇淋、KEY COFFEE DRIP ON熱帶雨林香醇綜合、Marunaka蜂蜜柚子茶1kg、老行家90粒燕窩膠原蛋白等，皆享買1送1限時優惠，此外，台北信義新天地聯手春紀本家、翰林茶棧、欣葉台菜等多款茶點，扣會員點數獨享買1送1；「1111限時不寂寞」網羅香草集任3件Panier des Sens自然莊園護手霜75ml、N.CORE BLACX 圖騰連帽TEE、Grastyle K金耳環等，全面1111元。

新光三越CLARINS蘭花純萃保養組（限量），價值3239元、特價2450元，75折，全台新光三越除台北信義新天地A4、A9外。（新光三越提供）

光三越GoPro HERO9，買即贈「SanDisk Extreme Micro 64G」（限量），1萬6800元，全台新光三越除台北信義新天地A4、A11、台北天母店、桃園大有店、高雄三多店除外。（新光三越提供）

新光三越TIGER虎牌日本製3.0L超大按鈕電熱水瓶PDU-A30R-K（限量），原價8500元、6日限定特價3290元，38折。（新光三越提供）

新光三越台中中港店、嘉義垂楊店GOGOSPORTS美國職棒大聯盟－MLB道奇隊毛料棒球外套（限量），原價3580元、特價990元，28折。（新光三越提供）

新光三越北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地一風堂大名家系（限量），原價560元、特價280元，買1送1。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11N.CORE BLACX 圖騰連帽TEE（限量），原價4580元、特價1111元，24折。（新光三越提供）

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