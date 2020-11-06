美國總統大選結果陸續出爐，降低市場不確定性，加上外資匯入，帶動新台幣盤中一度突破28.5元關卡，來到28.492元，創9年半新高，不過，最後被央行「沒收升幅」，收在28.876元，小貶0.2分。

美國總統大選各州結果陸續出爐，也降低市場不確定性，美股昨天大漲後，也帶動台灣股匯市今天開高。

新台幣兌美元今天開盤價為28.840元，盤中升值達到3.82角，最高來到28.492元，攻破有前央行總裁彭淮南防線之稱的28.5元關卡，也是2011年5月中以來的盤中新高，最後翻貶收在最低28.876元。台北及元太外匯市場今天總成交金額也略微放大到16.695億美元。

外匯交易員分析，今天早上美元買盤空虛，加上外資這2天都大舉匯入，讓一早新台幣氣勢驚人，不到9時30分就來到28.492元，雖然央行尾盤同樣加大調節力道，最後小貶0.2分。但預料近期市場會來回測試28.5元關卡，新台幣短期區間可能落在28.4元到28.6元之間。

外匯交易員認為，央行進場調節已經成為常態，「感覺沒有特別要守某個關卡，但會希望不要升得那麼快」。美國大選雖然結果還沒完全確定，但看起來市場上不確定性與觀望氛圍逐漸消散，新台幣緩升格局仍然沒有改變。（編輯：楊凱翔）1091106

(中央社)