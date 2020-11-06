美國智慧機龍頭蘋果今年受到新冠疫情衝擊，導致往年在9月進行秋季發表會就會問世的iPhone新機延後1個月才上市，也影響蘋果最新一季財報表現，不過，從蘋果最大代工廠鴻海10月營收表現來看，iPhone 12 系列銷售表現預計會在之後慢慢展現，營收也受到其他產品帶動、創同期新高紀錄。然而，鴻海在美國威斯康辛州的投資案目前仍處困境，但科克蘭資本董事長楊應超分析，鴻海很有可能在這次的美國大選後解脫。

從鴻海5日公告10月份營收來看，單月6,125.54億元創同期新高以及歷史第三高，累計前10月營收約3.96 兆元，較去年同期4兆1,973.73億元年減5.63％，但仍是歷史第三高紀錄。

不過，鴻海集團響應川普政府赴美製造政策，自2017年7月由創辦人郭台銘與當時由共和黨籍的威州州長華克（Scott Walker）簽訂合作備忘錄，承諾將投資100億美元在當地蓋10.5代LCD面板廠，並創造1.3萬個就業機會，威州將提供30億美元的租稅優惠。然而，威州州長在之後變天，當年共和黨與鴻海集團的投資案也成為新政府的攻擊目標。

此外，威州投資案面臨面板產業環境惡化，也成為鴻海集團的大問題。今年選前更傳出鴻海威州廠不僅拿不到WEDC（威斯康辛經濟發展公司）補助，與WEDC新合約談判又陷入僵局，鴻海與鴻海創辦人郭台銘對此發表聲明表示，有信心拿下新合約，但美媒仍以提出該投資案缺乏透明度，恐怕結果不妙。

對此，楊應超接受《經濟日報》專訪表示，鴻海威州投資案不是很順，雖然有在做，但前景不容樂觀，如果川普當選，鴻海有機會繼續待在當地，但拜登有很高機率當選，那鴻海也剛好有一個好理由離開威州。

(中時新聞網)