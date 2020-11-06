面臨連任陷入困境，美國總統川普5日發表大選之夜自稱勝選後的首次談話。川普在17分鐘的講話中，在沒有明確證據下指控大選多處舞弊等陰謀論，遭7家主流美媒直接切斷直播講話，或向觀眾強調「川普沒證據」。美國有線電視新聞網主播古柏直嗆，現在的川普正如同被太陽曬乾卻翻身不過來的肥胖烏龜，「此時他才深知自己時日不多了」。

WATCH: CNN' Anderson Cooper: "That is the President of the United States. That is the most powerful person in the world and we see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun..." pic.twitter.com/pZBOhyKlzC — Breaking911 (@Breaking911) November 6, 2020

川普在17分鐘的講話中大提陰謀論，稱大選幕後有科技、商葉與媒體鉅亨在背後剝奪他的勝選，並稱計算中的郵寄選票是詐欺，但全篇發言都沒有提出具體證據，讓《ABC》、《CBS》與《MSNBC》等7家美媒直接切斷川普記者會直播，而CNN與《福斯新聞》雖然未立即喊卡，但在川普講話結束後，向觀眾強調他並未提出具體證據。

就在川普記者會結束後，CNN主播古柏（Anderson Cooper）感嘆：「那位是美國總統，那位是全世界最有權力的人，如今我們看到他就像一個在大太陽下極力翻身、卻翻不過來的肥胖烏龜，此時才知道到自己時日不多了」。不過他也強調，川普不會接受敗選結果，要把每一人都拖下水，包括整個國家。

古柏的看法也引起許多切斷川普直播的同業們贊同。NBC主播霍爾特（Lester Holt）表示，「我們必須中斷直播，總統說了一連串虛假聲明，包括出現選舉舞弊，但他都沒提證據」。MSNBC主播威廉姆斯（Brian Williams）也指出，「我們又身處在一個極不尋常的處境，不僅要中斷總統的講話，還要修正他的發言」。

(中時新聞網)