面臨連任陷入困境，美國總統川普5日發表大選之夜自稱勝選後的首次談話。川普在17分鐘的講話中，在沒有明確證據下指控大選多處舞弊等陰謀論，遭7家主流美媒直接切斷直播講話，或向觀眾強調「川普沒證據」。美國有線電視新聞網主播古柏直嗆，現在的川普正如同被太陽曬乾卻翻身不過來的肥胖烏龜，「此時他才深知自己時日不多了」。
川普在17分鐘的講話中大提陰謀論，稱大選幕後有科技、商葉與媒體鉅亨在背後剝奪他的勝選，並稱計算中的郵寄選票是詐欺，但全篇發言都沒有提出具體證據，讓《ABC》、《CBS》與《MSNBC》等7家美媒直接切斷川普記者會直播，而CNN與《福斯新聞》雖然未立即喊卡，但在川普講話結束後，向觀眾強調他並未提出具體證據。
就在川普記者會結束後，CNN主播古柏（Anderson Cooper）感嘆：「那位是美國總統，那位是全世界最有權力的人，如今我們看到他就像一個在大太陽下極力翻身、卻翻不過來的肥胖烏龜，此時才知道到自己時日不多了」。不過他也強調，川普不會接受敗選結果，要把每一人都拖下水，包括整個國家。
古柏的看法也引起許多切斷川普直播的同業們贊同。NBC主播霍爾特（Lester Holt）表示，「我們必須中斷直播，總統說了一連串虛假聲明，包括出現選舉舞弊，但他都沒提證據」。MSNBC主播威廉姆斯（Brian Williams）也指出，「我們又身處在一個極不尋常的處境，不僅要中斷總統的講話，還要修正他的發言」。
文章來源：'Trump is like an obese turtle flailing in the sun': CNN's Anderson Cooper tears into the President's election attack as seven of America's major networks - including ABC, NBC and MSNBC - cut away from his tirade
(中時新聞網)
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