外科醫師陳榮堅日前在節目《醫師好辣》上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

「你有口臭！」一名60多歲的男性因為被友人嫌棄，自己開口說話時會散發出難聞氣味，於是前往醫院檢查，起初他以為是自己的胃在作祟，但經醫師利用超音波檢查時才發現，他的肝已呈現纖維化，肝指數也超標，事後經由藥物控制，情況才有所改善。

外科醫師陳榮堅日前在節目《醫師好辣》上表示，若人體會出現口臭，大部份和身體機能有關，陳榮堅分享，一名病患到診間主訴自己口腔氣味不好聞，還因此遭到友人嫌棄，所以他要求做胃鏡檢查，但檢查出來的狀況只是初期發炎，陳榮堅說看這樣子不太可能會造成這麼嚴重的口臭。

隨後陳榮堅聞了一下氣味，他形容味道不單是酸臭味，「就像鹽水雞放隔夜，腐敗的阿摩尼亞味」氣味又重又難聞。而陳榮堅進一步詢問是否有病史時，才得知患者以前曾是B肝帶原者，雖然他聲稱早已治癒，但醫師還是建議做一系列完整檢查。

結果從超音波發現，患者的肝臟出現「纖維化」，B肝指數還飆到6、7000，超出正常人的好幾百倍。而陳榮堅也將患者轉往消化內科，服用特效藥，隔一個月回診氣味果然淡掉，直到半年後再回診一次，B肝指數降低，難聞的氣味也消退許多。

(中時新聞網)