包括政治大學等台北市文山區7所大學，日前宣布將攜手成立「文山聯盟」，先從推動地方創生工作開始。不料此舉卻被政大學生在社交網站上質疑「學歷貶值」，校方趕緊消毒，今（6）日並與政大學生會舉行閉門會議。會後政大學生會發出聲明稿表示，已和學校確認7校聯盟僅以「文山區地方創生」為主軸，不可能也不得涉及課程資源共享。

政大學生會表示，上月底（10／30）政大校長郭明政出席華梵大學30周年校慶活動，並在受訪時被問及文山區USR地方創生合作計畫的構想。經媒體報導後，此事引起多校學生在社群平台上的諸多反彈和揣測。

學生會表示，經了解，目前此USR計畫僅止於構想階段，尚未具體研議細部內容，且校方亦在此次會議承諾，此USR計畫僅以「文山區地方創生」為主軸，不可能也不得涉及課程資源共享，此為本次會議所達成最重要的共識。

而針對文山區7校USR合作計畫一事與本次會議，政大學生會持以下兩點聲明：

一、校方至今的對外聲明中，仍未明確說明此USR計畫的合作程度及範圍等，同時亦錯過回應時效，使跨校USR計畫合作案的一樁美事造成多校學生誤會，並在社群平台上漫燒。學生會對此呼籲校方應儘快對合作內容、範疇有進一步具體回應和承諾；而在計畫名稱亦能多作斟酌，避免學生或外界誤會或錯誤聯想。

二、校方願意對此事件緊急召集會議向學生代表說明、討論，學生會肯定校方之誠意，但仍呼籲校方應積極向學生釐清此跨校USR合作計畫的模糊空間、處理學生之疑慮，重建與學生的信任基礎。

(旺報 )