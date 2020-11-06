長榮集團經營權之爭，張榮發慈善基金會原任董事長鍾德美在改選日上演「10秒快閃」，後遭董事會解任、吳景明為新任董事長。鍾事後仍以董事長自居，吳景明、張國明、張國政3名董事只好提告確認董事長委任關係，台北地院今（6）日判吳勝訴，吳自今年4月18日起為董事長，可上訴。

吳景明等人提告主張，基金會第8屆15席董事任期今年1月10日屆滿，鍾德美遲遲未依法召開董事會改選，部分董事提出請求後，鍾在4月17日召開會議，並將改選案列為第10案。張國政當天提出變更議程動議，欲將改選案改列第1案，並獲多數董事附議，鍾卻突然宣布散會，帶著5名董事離開會場。

吳景明等人指出，鍾德美離開後，留在現場的9名董事中，有過半數8名同意推舉張國政擔任主席繼續開會，並解任鍾的董事長職務，選任吳擔任新董事長，故自4月18日起即已改朝換代，鍾迄今卻仍以董事長自居，拒絕交還基金會印鑑章，故提告請求確認董事長究竟為何人。

鍾德美抗辯，她宣布散會後，即無會議存在，吳景明等人繼續開會，不合法定程序，不可能再作成解任、選任董事長決議，且根據司法院法人登記公示系統，她仍是基金會董事長，與吳等人主張不符。且董事長選任、解任屬重大事項，須經「特別決議」，應有3分之2以上董事出席，但她與5名董事離開後，現場只剩下9名董事，並未達到門檻。

北院指出，依據內政部公布的《會議規範》，動議若有1人以上附議，主席就得付諸討論、表決，張國政口頭提出動議，並無恐嚇、脅迫、謾罵或暴力行為，鍾德美逕自宣布散會違反規定，且無正當理由，因此留在現場的9名董事推舉臨時主席、繼續開會，應屬合法。

另依據《財團法人法》，董事任期屆滿，但無法依規定完成改選者，得報請主管機關許可後，以董事會「普通決議」改選，只要過半數董事出席、出席董事過半數同意，改選即有效，法官遂判吳等人勝訴，自4月18日起董事長為吳景明。

(中時 )