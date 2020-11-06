趙少康搭她選總統穩贏? 于美人爆恩師「絕佳組合」

總統大選於今年初圓滿落幕，蔡英文總統以817萬餘票勝選連任，成中華民國史上最高票總統。名主持人于美人今(６日)出席恩師名製作人葉天健「生前告別式」活動。于透露，葉曾提出建議，去年國民黨正、副總統候選人應推趙少康搭高嘉瑜。
于美人受邀上台致詞，先是開玩笑表示很開心能夠參加他(葉天健)的生前歡聚會，早上忙跑活動行程後，急忙換衣服趕公祭，友人問，公祭在下午？于則回，因為他還沒死。于談及與伯樂葉天健的淵源，多年前，在衛視中文台參與後半段《名人三溫暖》節目製作，接著製作和鄭弘儀搭檔主持的《新聞ｅ點靈》，以及又跟隨葉到超視主持《新聞挖挖哇》。
于憶起當年嚴謹新聞談話性節目，至今已不存在，上一代製作人留給我們非常值得念想地方，當時新聞是要能夠廣納百川的角度，不能有個人顏色和判斷，則是要有不同角度切入多面向去討論，才是新聞節目該做的事。葉天健當年所製作的《新聞挖挖哇》，成了家喻戶曉指標性節目，于美人坦言，主持了16年、已離開6年，不過，最近還是有很多粉絲表示好喜歡我的節目，都懷疑他們剛回國嗎?
金鐘獎製作人葉天健雖已退休離開電視圈多年，不過仍關心國內時事與政治。于美人表示葉是個沒有框框的人，記得他說過最瘋狂的話，當時韓國瑜才剛當選高雄市長，葉認為，國民黨這時應派趙少康出任參選總統，副手則是高嘉瑜，笑翻現場眾人。事後記者詢問美人姐，為什麼搭檔是配高嘉瑜?于則回應，葉認為她是年輕女性，網路有聲量的人。
(中時新聞網)
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