北市斥資337萬元購買63架無人機，不料卻有超過半數、高達36架出勤全掛蛋，13局處無操作證明，相較於新北、高雄等5都相繼成立無人機隊，北市進度明顯落後，遭議員秦慧珠怒批浪費公帑。對此，台北市長柯文哲坦言疏漏，將開班訓練、資源整合。

據統計，北市府63架無人機散落19局處，其中北市職能發展學院最多，總計20架、其次是警察局8架、消防局7架、大地處6架、水利處3架等；最貴的一台無人機為消防局擁有，總價值17萬元，不過是民間捐贈，最便宜的殯葬處擁有，一台2萬9300元。

不過北市府購置的無人機雖多，但出勤率卻相當低落。秦慧珠表示，都發局砸8萬元買無人機，卻只拍一次西區門戶計畫展示，警察局的8架無人機，僅用在訓練也沒出勤；水利處3架無人機，說要用來河濱巡查，卻只有試飛，捷運局花11萬買無人機，說要拍攝紀錄片，最後卻委外，交工處、停管處、體育局、兵役局等共7局處出勤掛蛋，質疑不少機關無人機早淪為「擺設」。

秦慧珠表示，無人機管理規則實施後，今年3月底起，機關人員無證照不得使用空拍機，但目前台北市有無人機的19個機關中，有高達13個機關無同仁有操作證，痛批北市府根本帶頭違法使用。

秦慧珠指出，反觀台南市今年成立跨局處無人機隊、新北市政府今年9月成立警用無人機隊值勤，桃園市、台中市、高雄市警局也使用無人機協助值勤，北市府顯然落後其他五都，其中北市警察局態度消極，竟然稱北市很多高樓大廈不需要使用。

對此，柯文哲坦言「這是疏漏我們會改進」；允諾將會開班統一訓練使用空拍機證照，並跨局處源整合成立無人機隊，並在一個月內做完內部討論後，訂定執行計畫與管理辦法。

(中時 )