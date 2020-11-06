林志傑與馬拉松國手陳宇璿相見歡。(YYsports)

YYsports希望讓運動融入你的生活，因此「鬥到底3X3城市爭霸賽」不僅是一個賽事，主辦單位YYsports團隊秉持著服務球友的信念，持續推動重建籃網計畫，更邀請到富邦勇士球星「野獸」林志傑加入行列，呼籲更多的球友一起來做公益。

鬥到底籃網重建計畫自2017年啟動，數年來已有超過50位球友申請更換，而YYsports團隊也親自前往全台10個縣市、近30座球場，更換百座籃框，為的就是要讓各地球友都有個舒服的打球環境。

今年為了更擴大計畫，YYsports團隊邀請林志傑一同參與，並回到志傑的家鄉基隆拍攝本次公益廣告。林志傑表示：「很多鬥牛場地都已很老舊，身為籃球員，看到球場沒有籃網真的會降低打球的意願，尤其是空心球不知道有沒有進，感覺不太自在。很高興YYsports推動這個計畫，讓大家可以開心打球。」

廣告拍攝當天，主辦單位也透過YYsports app會員活動抽出三位球迷和志傑一同進行拍攝，而馬拉松國手陳宇璿就是其中幸運參與的一員。身為基隆在地人的她，透露過去最愛的運動就是打球，此次可以為家鄉球場盡一份心力，絕對是義不容辭。

即日起只要私訊「鬥到底3X3城市爭霸賽」粉絲團，告訴小編哪個球場的籃網需要更換，小編就會寄出SPALDING籃網給你，更換完畢小編還會再加碼送出小禮物喔！鬥到底團隊誠摯地邀請全台灣球友一起投入，為我們的籃球環境盡一份心力。

(中時 )