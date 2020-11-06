鍾明軒不滿《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》配音工作被取消，拍片痛譙木棉花高層。

百萬YouTuber鍾明軒，因不滿原本講好要為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版配音被臨時取消，昨(5日)拍片痛咒動畫代理商木棉花公司「儘早倒閉」惹議，還怒吼：「我什麼時候有政治立場？」不過鍾明軒這一席話，就慘遭PTT網友起底他半年前受訪內容打臉了。

鍾明軒拍片自爆原本木棉花找他為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版配音「魘夢」一角，雙方行程都敲定，未料卻在確認合作後的某一天，突然被告知高層認為他政治立場敏感，《鬼滅之刃》不能跟他合作，這也讓鍾明軒怒吼：「我什麼時候有政治立場？」

不過就有PTT網友翻出鍾明軒去年12月接受《BBC》專訪內容打臉，「他坦承曾因為政治立場而影響工作，但他並不在意，認為是他人不懂欣賞。他表示，年輕人應該更關心政治。2019年12月中，鍾明軒受邀前往蔡英文總統官邸拍攝影片，他希望蔡英文以後提及中國政府時講『中共』，不要講『中國』，蔡英文當場承諾會修正。」質疑鍾明軒是不是記憶只有半年左右。

對此，網友意見大不同，有人認為「在錢面前立場都一樣啦哈哈哈」、「覺青網紅真多」、「跟焦糖哥哥邏輯一樣，自稱中立」、「問一下就要買？？不然就政治迫害 這很像...」，但也有人力挺鍾明軒「重點是已經談好的事，不懂契約精神還驕傲咧」。

(中時新聞網)