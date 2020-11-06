台北捷運環狀線經營權之爭，北市議員江志銘6日指出，新北環狀線就讓新北市政府經營看看，又有什麼不好，新北市捷運公司資本額30億，光是淡海輕軌、新北環狀線今年預估要虧損7億，4年可能虧光所有資本額，能否撐到10年後環狀線全部蓋好通車，恐怕是一個問題。台北市長柯文哲也回應，捷運還是要算自償性，不能打高空，像淡海輕軌賠到不醒人事。

江志銘今在市政總質詢指出，環狀線今年1月31日正式通車，通車後3年委託台北捷運公司代為經營，有新北市議員嫌北捷經營不用心、不努力，乘車人數遠遠低於目標，要求提前解約，新北市長侯友宜也說3年一到一定要收回去。

他表示，既然新北市政府有本事經營，想要提前解約，北捷就盡快把新北環狀線還給新北市，但北市捷運局長張澤雄稱未來北環段、南環段和東環段蓋好以後，整個環狀線只能有一個經營主體，未來路線絕大部分在北市，必須要由北捷經營，但這部分張澤雄的考慮是多餘的。

江志銘說，新北環狀線是新北市政府的財產，3年以後如果不再委託北捷代為經營，就必須還給新北市政府，北環段、南環段及東環段全部蓋好通車，至少是10年以後的事，新北環狀線先讓新北市政府去經營看看，又有什麼不好。

他還說，新北市政府獨資的新北市捷運公司資本額30億，光是淡海輕軌加上新北環狀線，今年預估要虧損7億左右，4年下來可能虧光所有資本額，恐怕無法撐到10年後，整個環狀線通車恐怕是一個問題。新北市要拿回去自己經營，盡快還給新北市，愈快愈好，新北市要提前解約，對北捷公司造成的損失，全部要算清楚，一毛都不可少，大家在商言商，好聚好散。

對此，柯文哲回應，新北市還有三鶯、安坑線輕軌，像淡海輕軌賠到不醒人事，捷運還是要算自償性，不能打高空，因為環狀線北市還要再投資2300億，也不可能有兩套機電系統，所以最後的方法，請交通部出面協調，北北基捷運路網做一個分配，原則上是每一條路線一家捷運公司，怎麼分配大家可以討論，但對北市來講，環狀線交給新北市經營，他當台北市長不敢承擔這個責任。

柯文哲說，3年一到，如果把環狀線員工徹回，留一個空殼，新北市怎麼接？有一點要講清楚，總捷運公司的概念，採購有共同採購，但財務要分開計算，新北市捷運一定拒絕，因為會虧得一蹋糊塗，新北市若收回去，真的是10年把資本額賠光。

張澤雄也表示，依《大眾捷運法》規定擁有財產不代表有經營權，要請交通部出面。

(中時 )