60歲大城鄉長蔡鴻喜，透過調解委員會主席黃女，向朕豐索賄350萬元，5日遭彰檢依《貪汙治罪條例》起訴，6日移審，法院裁定以120萬元交保並限制住居。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

大城鄉長蔡鴻喜、鄉代會主席王宏銘，自前年起涉嫌各自透過白手套，向2家綠能包商索賄，連芳苑鄉角頭也來分杯羹，不法所得共計2760萬元；彰檢5日依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌起訴7人，移審後彰化地院6日晚間裁定王宏銘、蔡鴻喜各以150萬元、120萬元交保並限制住居，洪男無保獲釋，僅裁定限制住居，擁槍的白手套張男續押。

台電子公司台汽電轉投資的星能公司，負責陸域風電及輸變電統包工程，承攬台電在大城、芳苑離岸風場陸域輸變電系統管排工程；朕豐營造廠則在大城鄉沿海下陷農地，施作太陽能輸電管路工程，包商均須向公所申請許可，以利挖路施工。

44歲王宏銘知悉此事後，前年8月起至今年3月間，透過擁槍自重的39歲張姓黑道份子當白手套，向2包商索賄，並暗示如不給「回饋金」的話，就將煽動居民抗爭阻撓施工，因而向朕豐黃姓負責人勒索410萬元、向星能更陸續索取高達千萬元。

60歲芳苑角頭洪舜揚得知後，不滿放話「芳苑人有比人卡細漢？」，讓星能去年11月乖乖主動奉上750萬元；王男聞訊後自覺先前勒索金額太少，又找上張男率眾至工地、工務所滋事，今年3月星能被迫再交付500萬元，由王、張分得250萬元、洪男250萬元。60歲蔡鴻喜則是透過調解委員會主席黃女當白手套，於前年初起陸續索賄350萬元，才讓朕豐獲許可並順利完工。

檢警搜索時，張男遭查獲並扣得制式手槍1把與10顆子彈，再多吃上1條違反《槍砲彈藥管制條例》罪名，洪男亦涉及《刑法》恐嚇取財罪。

檢方偵辦期間，7人已陸續被羈押，2名行賄廠商和黃姓調解會主席等3人先行獲釋放；彰檢偵結起訴移交法院審理，法院今晚裁定王宏銘、蔡鴻喜，各以150萬元、120萬元交保並限制住居，洪男無保釋放、僅限制住居，擁黑槍的黑道份子張男裁定續押。

(中時 )