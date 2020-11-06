閃電颱風在立冬前夕侵台，中央氣象局針對南部、東部4縣市發布陸上颱風警報，暴風圈將掃過恆春半島，風雨愈晚愈明顯。北台灣則有截然不同景象，傍晚時分太陽西下，「火燒雲」美照開始在社群流傳、分享，成為網友熱議話題。

「颱風外圍的火燒雲！很精彩，持續很久」，氣象局長鄭明典在臉書分享網友PO照，隨即引來眾多網友蓋樓。今天傍晚的夕陽餘暉，襯托出或火紅、或金黃的天邊晚霞，甚至有人拍出偏紫色，蔚為奇觀。

閃電通過巴士海峽，外圍環流掃過南台灣，台東（含綠島、蘭嶼）、屏東（含恆春半島）、高雄、台南都列入陸上警戒範圍。由於颱風中心就在台灣近海，暴風圈將對上述縣市造成威脅。

根據氣象局觀測，閃電正以時速13公里，向西北西轉西南西前進。氣象局針對屏東、台東發布豪雨特報；花蓮大雨特報。資深預報員徐仲毅指出，南部風雨將在入夜後轉強，花東、恆春半島、屏東山區有大雨甚至豪雨，雨勢將持續至白天，最快明天清晨解除陸上警報。

迎風面風雨交加，背風面完全相反。今西半部受沉降作用影響，各地高溫普遍超過30度，新竹更測到33.6度，打破1937年設站至今11月最高溫紀錄。

(中時新聞網)