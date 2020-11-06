南投縣草屯鎮新豐路，遭業者違法堆置建築廢棄物，投縣府已經開罰（議員廖梓佑提供／黃立杰南投傳真）

南投縣議員廖梓佑於6日議會總質詢時表示，草屯鎮新豐路旁的空地，被業者堆置大量建築廢棄物，該區周圍是住宅區，業者用挖土機處理廢棄土，造成塵土飛揚影響居民生活；業者則表示是合法堆置。

南投縣政府表示，南投縣僅有竹山、集集兩處合法廢棄物堆置場，草屯新豐路屬於違法堆置，縣府已經開罰。廖梓佑亦要求縣府加強取締，輔導縣內業者設置合法的建築廢土堆置場，解決相關廢棄物的堆置問題。

廖梓佑說，建築廢棄物堆置場接近住宅區，影響附近環境和居民生活，南投縣一直以來推動宜居環境，不應該容許棄土堆置場隨便設置。

投縣府建設處長李正偉說，草屯新豐路建築廢棄物堆置場，業者7月曾經申請為工廠被退件，理由一是土地分區用地臨接道路經過農地，未經農業處同意；理由二則是廢棄物和廢水排放並沒有經過環保局的許可；原因三則是道路寬度只有8米，不符合10米的寬度規定。

李正偉說，業者如果要申請作為建築廢棄土堆置場，絕對不會通過，業者轉以工廠申請，建設處也已退件。而違規部分，建設處現已開罰6萬元，如果業者持續違反都市計畫法，可連續並加重處罰，也會要求業者移除堆置的建築廢物。

(中時 )