號稱身價百億的總裁莊周文，被控涉及洗錢案遭檢警逮捕，台中地檢署昨深夜複訊後，向法院聲押莊；台中地院下午開羈押庭，法官認為莊犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，傍晚裁定羈押禁見。

台中地院指出，法官訊問莊男後，認為他涉犯洗錢防制法第14條等罪、嫌疑重大，因他日前被通緝到案、曾有逃亡事實，認定莊有逃亡之虞，且有事實足認為有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判，裁定羈押並禁止接見通信。

(中時 )