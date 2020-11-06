涉跨國洗錢案 有逃亡串證之虞 百億總裁莊周文收押禁見 19:112020/11/06 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有逃亡串證之虞,百億總裁莊周文收押禁見。(摘自莊周文FB) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 號稱身價百億的總裁莊周文，被控涉及洗錢案遭檢警逮捕，台中地檢署昨深夜複訊後，向法院聲押莊；台中地院下午開羈押庭，法官認為莊犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，傍晚裁定羈押禁見。 台中地院指出，法官訊問莊男後，認為他涉犯洗錢防制法第14條等罪、嫌疑重大，因他日前被通緝到案、曾有逃亡事實，認定莊有逃亡之虞，且有事實足認為有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判，裁定羈押並禁止接見通信。 (中時 ) #羈押 #台中 #總裁 #莊周 #羈押禁見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 少龍染指7仙女遭訴 「看守所飲食口味過重」求撤銷羈押 11:422020/11/06 社會 銀行法通緝犯逃亡中重操舊業 北檢再起訴陸駿誠 12:442020/11/05 社會 昆凌衣Q有主見 不聽周董的話 04:102020/11/06 時尚消費 涉洗錢逃亡2個月 百億總裁莊周文落網遭聲押 22:192020/11/05 社會 22歲男遇狂雙刀魔砍斷頸動脈噴血亡 兇手母只問兒：破皮痛不痛 11:552020/11/05 社會 百億總裁莊周文落網 13豪車市價近3億遭扣 17:502020/11/05 社會 嫌看守所菜「太重鹹」害腎病加重 淫教主少龍聲請撤銷羈押遭打臉 10:282020/11/06 社會 莊周文落網 13輛名車忙翻警方 04:102020/11/06 社會新聞 摟方志友變「霸氣總裁」 陳乃榮鬧失憶讓她很切心 17:122020/11/05 娛樂 韓女團帶妝沒戴手套碰熊貓 陸網友齊火大「傷害國寶」 07:472020/11/06 娛樂 社會熱門新聞 台中明星高中女學生墜樓 晚間搶救不治 - 社會 麻豆員警違紀 詹永茂震怒：記二大過免職 - 社會 阿公激戰援交妹 玩太嗨「爽死」妹懷裡 影片網瘋傳 - 社會 麥寮9歲女童暗夜頂寒風全身抖坐校外 警一問鼻酸眼眶濕了 - 社會 24歲女蹲坐中壢車站旁乞討 父嘆：不是第一次 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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