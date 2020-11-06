六大長照園區 最快明年招商 18:492020/11/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國產署指出，明年國產署輔導基隆、台東長照園區案招商，另外衛福部也鎖定新北瑞芳、台中太原、台南六甲、台南新營等地，活化現有的銀髮醫院或護理之家，打造全新長照園區，六大園區最快明年啟動招商，合計可助益長照需求約1,500床。 財政部也表示，目前規劃最詳細的是首宗長照園區BOT案「基隆市長照福利服務園區促參案」，投資規模約11.7億元、最多可容納798床，其說明會獲25家廠商青睞，最快明年首季招商，只要完成首例長照促參案，有效刺激長照案件推動。 (工商 ) #全新 #長照 #園區 #招商 #促參案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藝術方舟啟航 南院裡外都精彩 04:102020/11/06 地方新聞 土城明德段 國有地招商 04:102020/11/06 地方新聞 雙11開打 北富銀momo卡最高回饋20％ 18:202020/11/06 財經 應化大排園區 天泉寶寶成亮點 04:102020/11/06 地方新聞 台塑三寶合力增資台塑建設15億元 20:212020/11/06 財經 黃偉哲指示「速查台南建案違法開賣」情形 17:162020/11/06 區域情報-台南 立端9億元私募CB 台達電全包 Q3 EPS 1.6元創新高 04:102020/11/06 證券．權證 《產業》華泰瑞苑墾丁賓館 獲屏東林管處續約8年 16:132020/11/06 財經 高雄財政局2地上權招標 彈性商業區開發招商 17:202020/11/06 財經 全聯加碼高雄 打造冷鏈物流中心 04:102020/11/06 財經要聞 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 ASML掛保證開放 陸擬狠搶光刻機 大打科技戰 - 財經 徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟 - 財經 美股迎來暴跌命運？ 新興市場教父警告拜登政策恐怖點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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