財政部國產署指出，明年國產署輔導基隆、台東長照園區案招商，另外衛福部也鎖定新北瑞芳、台中太原、台南六甲、台南新營等地，活化現有的銀髮醫院或護理之家，打造全新長照園區，六大園區最快明年啟動招商，合計可助益長照需求約1,500床。

財政部也表示，目前規劃最詳細的是首宗長照園區BOT案「基隆市長照福利服務園區促參案」，投資規模約11.7億元、最多可容納798床，其說明會獲25家廠商青睞，最快明年首季招商，只要完成首例長照促參案，有效刺激長照案件推動。

(工商 )