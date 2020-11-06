南投縣竹山鎮舉辦「美麗新竹山全國攝影比賽」，耗時近半年徵選，結果於6日出爐，從近2千件的作品中，選出凸顯地方特色的53件優秀作品，作品充分展現小鎮的不同風貌，也將於12月31日竹山燈會開幕當天進行頒獎，讓民眾看見竹山的多樣魅力。

為了要讓民眾認識竹山之美，竹山鎮公所祭出高額獎金吸引攝影達人，第1名獎金高達3萬元。優渥的獎項也吸引許多參賽者，主辦單位收到上千件照片，第一名不負眾望，以竹山最知名的迎財神紫南宮熱鬧情景，勇奪金牌，讓人一探該活動氛圍；第二名則是充滿人情味的養鴨人家，鴨農的生活，讓人感受到竹山農民的認真以及純樸；第三名同樣也展現出農民的親和力、以及對身邊人事物的認真。

竹山鎮長陳東睦表示，一直知道竹山是一個很有魅力的小鎮，但這次透過攝影比賽的鏡頭記錄竹山，對這個從小生長的家鄉，有了更深一層的認識，原來小鎮是那麼地多變。

未來這些得獎作品除了展示外，2021的竹藝燈會宣導品也會看到其的身影，讓遊客更了解竹山的美麗特色。欲查詢得獎名單可以上竹山鎮公所官網、APP或活動專頁查詢，業務單位也將於下周進行各別通知得獎人領獎。

(中時 )