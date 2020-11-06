在美國處理器巨頭超微（AMD）、英特爾（Intel）及韓國三星集團旗下三星顯示器 (Samsung Display)獲得供貨華為許可之後，現在傳出南韓面板大廠樂金顯示器（LG Display）可望最快在本周也可恢復供貨華為。作為美國高端手機晶片行業的龍頭，高通也開始提出對華為供貨的申請。

綜合外媒、陸媒報導，在高通昨天發布的2020財年第四財季報顯示，高通當季的營收達83億美元，比去年同期大增73%，淨利潤29.6億美元，比去年同期暴增485% 。

報導指出，高通可以交出亮眼的財報，與華為貢獻的技術授權費用有密切的關係。在此之前，高通與華為已於技術專利方面達成和解，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫也確認在本季收到華為一次性付清的18億美元（約台幣522億元）款項。據悉，華為藉此獲得了高通旗下URLLC、mMTC等5G專利技術的長期性全球許可。

在財報公布後，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫還透露，高通已向美國官方申請向華為出售晶片的許可，如果獲得出口許可證，這將對高通的業務產生巨大推動作用，不過目前還未收到任何回應。

(中時新聞網)