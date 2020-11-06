一名不滿民眾怒斥億東公司去年申請迄今未開說明會，直到大機具開進來，鄉民才得知。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善6日下午親自現勘億東公司的稻穀乾燥中心預定地，農業處長魏勝德解說該公司申請過程。（周麗蘭攝）

億東公司的怪手停放在預定地上，二崙鄉民不滿事前未開說明會也未告知，這幾天在該筆農地撒冥紙。（周麗蘭攝）

三好米集團的億東公司去年申請在二崙鄉旭光國小旁興建稻穀乾燥及貯存中心，近日悄悄動工，引起村民憤怒抗議；雲林縣長張麗善今（6日）親自現勘，數百名村民怒吼，張表示烘穀不是壞事，但地點有空汙等疑慮，未取得共識之前勒令停工。

億東公司申請的烘穀中心距離旭光國小140公尺、距村莊250公尺，當地原本就飽受濁水溪揚塵危害，近日居民看到怪手等重機具進入農田，得知億東公司將興建烘穀中心既擔憂又憤怒。

居民不滿該公司從未舉行公聽會卻悄悄動工，若真的設下8棟13樓高的烘穀中心，未來除了忍受風飛沙還加上粉塵、噪音、交通衝擊，這種生活完全無法容忍。

二崙鄉大庄村、庄西村民得知縣長張麗善6日要現勘，數百名民眾前往拉白布條怒吼，縣議員廖偉晴、李明哲、游淑雲、廖秋萍、廖萬、二崙鄉長鍾福助都到場關切。

農業處長魏勝德表示，億東公司預定以1公頃多農地興建穀物烘乾及貯存中心，預計收690公頃契作公糧，獲得農糧署支持，縣府發給容許證、二崙公所發給建照，雖然是合法，既然居民有疑慮，站在情理上會盡量協調。

縣長張麗善做結論，廠商也是要交給公糧，不是壞廠商，但希望他們基於敦親睦鄰、和氣生財，能夠看到、聽到民眾的意見，改變策略找更合適地點，在還未獲得共識之前，縣府勒令停工。

億東公司負責人陳國周表示，公司已決定乾燥部分就不設了，只留做倉庫，就沒有空汙、噪音、車輛問題。

(中時 )