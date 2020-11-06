一年一度雙11購物季來臨，今年蝦皮購物與國光客運合作， 當天推出3路線讓民眾免費搭乘，分別是「1800中崙／市府轉運站- 基隆」、「1813台北-基隆」、「1818台北-中壢」。

為響應雙11最強購物節，各大購物平台紛紛祭出優惠，蝦皮購物4日也宣布與國光客運合作，民眾於11月11日當天，搭乘「1800中崙／市府轉運站- 基隆」、「1813台北-基隆」、「1818台北-中壢」3路線全日免費。

國光客運董事會特別助理陳永昌表示，上下班通勤尖峰時段，「1813台北-基隆」將維持最佳運能，前一部車子滿座駛離月台，下一班車就會駛入讓民眾排隊依序上車，歡迎民眾踴躍搭乘享受「免運」小確幸。

陳永昌說，民眾務必斟酌排隊時間，以免耽誤上班打卡時間，並建議盡量分流於非通勤時段搭乘，或在尖峰時段反向搭乘，盡管是平日也能來趟「基隆小旅行」，早上由台北出發、傍晚從基隆返回。

(中時 )