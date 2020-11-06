半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日董事會後公佈2020年前三季暨10月營運成果。朋億2020年前三季合併營收為29.69億元，今年受新冠肺炎疫情與中美貿易戰干擾，使得前三季合併營收較去年同期減少10.18％。

再加上受台幣升值因素影響前三季兌換損失為1,685萬元，較去年同期的兌換利益2,618萬元有所差異，2020年前三季稅後淨利3.27億元、每股稅後盈餘（EPS）為9.63元。

朋億指出，今年前三季半導體、綠能光電營收比重分別為64％、27％，憑藉公司於高科技製程/廠務設備及工程服務中領先同業的技術能力，可彈性配合客戶製程所需提供有效解決方案，挹注前三季毛利率仍保持24％水準，雖整體營收規模減少，但營業費用略為下滑，前三季營業利益率亦仍維持15％。

朋億公告10月合併營收達2億元，由於適逢中國十一長假工作天數較少，影響高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、工程施作進度表現，使得10月營收較上月的2.83億元減少29.33％。累計2020年1至10月合併營收為31.69億元，較去年同期減少12.04％。

展望2020年第四季，朋億仍持審慎保守看法。近期中國召開第十九屆五中全會提出「十四五規劃」，戮力發展半導體產業，且計畫加快建設5G、AI、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施，創造朋億中長期良好營運拓展環境。

朋億於高科技製程擁有自主研發能力、高品質量產技術與工程服務，且耕耘中國地區半導體、面板、綠能光電等高科技領域長達16年基礎，有望隨著中國持續發展半導體產業趨勢下，挹注公司未來營運良好動能。

(工商 )