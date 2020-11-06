錢還是存銀行安全。在民眾追求高利存款，法人則有避險性資金停泊需求下，今年前9月國銀存款增加逾2.2兆元，放款雖也有增加逾1.4兆元，但仍趕不上存款增加速度，存款與放款間差額持續創新高，9月底已近11.93兆元，第四季應會首次突破12兆元。

錢不斷湧向銀行存款，到9月底國銀存款餘額正式突破43兆元大關，續創歷史新高，放款餘額則達31.1兆元，亦是歷史新高，但兩者間相差11.9兆多元，放存比降到72.29％，創2018年1月之後，即32個月新低。這些資金除依法須存放央行或提存準備金外，剩下約有9兆多元的就是用在投資，賺取投資收益，若無法有效去化或投資無法賺到錢，就成獲利的負擔。

國銀今年獲利面臨四大挑戰，一是海外授信逾放風險攀高，踩雷損失爆增；二是低利率環境持續，淨利差難以拉升；三是保單銷售難度增加，財管手續費受影響；四是市場波動加劇，投資市場沒有去年容易。

據銀行局統計，今年前9月國銀累計稅前獲利2,485.7億元，比去年同期衰退13.2℅，海外分行因為授信踩雷，前三季獲利減少近170億元，衰退52％為最多，其次就是國內總分行獲利也少了234億元，衰退13.5％，淨利差難以拉升、投資收益減少、財管手收未再大幅成長都有關係。

不少民眾還是情願錢存銀行，追求相對安穩、但高一點就好的利息，再加上今年壽險公司國際板債券被贖回、股票先落袋為安等，現金比重也拉高，不少都會暫時存在銀行，也造成銀行存款今年不斷增加。

前9月銀行存款增加2.2兆元，比去年同期多出1兆多元，亦創下歷年同期增加金額最多者，而今年因為有新冠肺炎紓困貸款等方案，銀行放款增加金額在2、3月是超過存款增加速度，但之後，仍是存款增加比較快，前三年第四季都是存款增加金額比放款多，若此趨勢不變，國銀存款與放款間差額，很快就會突破12兆元大關，再創歷史新高。

(工商 )