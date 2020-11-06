在離岸風電工程增溫下，世紀鋼（9958）Q3業績亮麗，單季營收20.37億、季增55.14％，累計營收45.24億元、年增217.02％，累計營業毛利12.79億元、年增788.35％，累計稅前盈餘9.49億元、年增55.06％，單季稅後淨利為2.86億元、季增32.40％，累計稅後淨利6.18億元、年增1.64％，累計每股稅後淨利2.94元，優於去年同期的2.91元。

(工商 )