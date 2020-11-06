世紀鋼前三季 每股EPS賺2.94元 19:002020/11/06 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在離岸風電工程增溫下，世紀鋼（9958）Q3業績亮麗，單季營收20.37億、季增55.14％，累計營收45.24億元、年增217.02％，累計營業毛利12.79億元、年增788.35％，累計稅前盈餘9.49億元、年增55.06％，單季稅後淨利為2.86億元、季增32.40％，累計稅後淨利6.18億元、年增1.64％，累計每股稅後淨利2.94元，優於去年同期的2.91元。 (工商 ) #世紀鋼 #季增 #EPS #離岸風電工程 #業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聖暉集團 前三季EPS 12.85元 19:192020/11/06 財經 皇將前三季EPS0.96元 Q4力拚保全同去年水平 16:392020/11/06 財經 康那香 前三季EPS 3.51元 04:102020/11/06 證券．權證 《光電股》湯石照明Q4展望持穩 全年EPS拚1.5元 16:142020/11/06 財經 歷史次高 中美晶 前三季每股大賺7.82元 04:102020/11/06 證券．權證 王品Q3 EPS 3.6元 前3季轉虧為盈 20:302020/11/06 財經 巨大集團前三季EPS創新高 賺近一股本 18:202020/11/06 財經 鎧勝-KY前三季轉盈 每股盈餘0.58元 16:392020/11/06 財經 今展科前三季每股盈餘2.31元 直逼2019整年 09:152020/11/06 財經 立端9億元私募CB 台達電全包 Q3 EPS 1.6元創新高 04:102020/11/06 證券．權證 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 ASML掛保證開放 陸擬狠搶光刻機 大打科技戰 - 財經 徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟 - 財經 美股迎來暴跌命運？ 新興市場教父警告拜登政策恐怖點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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