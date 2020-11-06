新台幣兌美元匯率今天盤中一度來到28.492元，攻破28.5元彭淮南防線關卡。專家認為，美國總統大選不確定性逐漸消除，除非外在環境大幅轉變，預估新台幣短期升勢格局不變。

台經院六所所長吳孟道指出，新台幣走勢從年初以來就相當強勁，原因包括大環境資金持續寬鬆，美國聯邦準備理事會（Fed）也宣告接近零利率政策可能會維持到2023年，壓抑美元走勢；另一方面，台灣防疫得宜，經濟表現相對亮眼，也讓新台幣難以走弱。

吳孟道指出，外界本來認為美國總統大選可能會讓美元波動較為明顯，但是這3天看起來，不確定性因素已經逐漸消除，市場也多給予正面反應。

吳孟道認為，近期看得出來央行守得很辛苦，今天早盤一度升破28.5元關卡，但接下來還是有可能繼續往28.4元逼近。「除非基本面或外在環境大幅轉變，否則新台幣升勢格局仍然沒有改變。」

吳孟道近一步解釋，一般在過年時期，旅外民眾回台灣過年、包紅包等換匯需求也會增加，都可能助長新台幣升勢。預期新台幣到明年第1季前仍會維持強勢格局。

匯銀主管認為，今天看起來突破有前央行總裁「彭淮南防線」之稱的28.5元關卡，但拉長時間來看，其實並沒有所謂的防線，整體大環境也跟當時大不相同。考量外在環境資金仍十分寬鬆，加上台灣防疫得宜、有經濟基本面支撐，新台幣仍然存在升值空間。

台灣匯市今天外資大舉匯入，新台幣盤中最高觸及28.492元，是2011年5月中以來、也是近9年半新高。不過，央行尾盤照例進場調節，最後豬羊變色，收在最低28.876元，小貶0.2分。（編輯：潘羿菁）1091106

(中央社)