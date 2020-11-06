農田水利署桃園管理處再傳監守自盜！上月31日張姓班長在草漯工作站8－29號池破壞閘門鎖頭，甚至還留下名片遭逮。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

農田水利署桃園管理處再傳監守自盜！上月31日張姓班長在草漯工作站8－29號池破壞閘門鎖頭，把水給其他種菜農民，還留下名片。事後除遭送辦，也被桃園管理處解聘。

桃園管理處所轄埤塘上月16日起上鎖，上月27日劉姓班長在觀音桃園大圳10－4號池擅自破壞鎖頭，設置抽水設備被逮。不過上月31日工作站張姓班長又破壞鎖頭，甚至留下名片。他稱，並非是灌溉自己的作物，而是要提供其他種菜農民用水，張姓班長事後還留下名片。桃園管理處副處長謝清文說，他應該並非惡意，只是其他農民抱怨，希望提供用水，他才會打開水門。

謝補充，事發後已經將其解聘，還在所屬埤塘放水口張貼警告。若擅自取水涉嫌違反農田水利法、毀損、竊盜罪嫌。

警方表示，草漯工作站長因發現水閘的鎖遭破壞而報案，張姓班長到案說明後也坦承犯案，張男表示，因為下游農民缺水，拜託張男把水打開暫緩缺水情形，而張也坦言並非破壞鎖，是因為鎖很小一解就開了，後來因私自把鎖打開而留了一張名片在現場，警方才依據名片上的電話請張男到案。

(中時 )